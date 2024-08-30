Bingöl'de Dere Yatağında 285 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi
Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dere yatağı içerisinde yapılan operasyonda 285 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonucunda ele geçirilen bitkilerle ilgili adli işlemler başlatıldı.
Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dere yatağı içerisinde 285 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; merkez ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dere yatağı içerisinde toplam 285 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL