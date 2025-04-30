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Bingöl'de Define Arayan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Bingöl'de Define Arayan Şahıs Suçüstü Yakalandı
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Bingöl'de jandarma ekipleri, dedektörle define arayan bir kişiyi suçüstü yakaladı. F.B. isimli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Bingöl'de bir şahıs dedektör cihazı ile define ararken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan önleyici kolluk devriyesinde merkez ilçeye bağlı Sudüğünü köyü yaylasında dedektör cihazı ile arazide define aradığı tespit edilen F.B. isimli şahıs yakalandı. Şahıs hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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