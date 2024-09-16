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Bingöl'de Damperi Açık Kamyon KGYS Direğini Devrildi

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Bingöl-Muş kara yolunda damperi açık unutulan bir kamyon, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi direğini devirdi. Olay sonrası trafik tek taraflı olarak kapatıldı ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bingöl'de damperi açık unutulan kamyon, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğini devirdi.

Olay, Bingöl-Muş kara yolu Kervansaray Kavşağı'nda meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, damperi açık seyir halinde olan 42 ETZ 25 plakalı kamyon KGYS direğini devirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Direğin kaldırılması ile trafik tekrar ulaşıma açıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Olaylar Ulaşım trafik Polis Yaşam Kaza Muş

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