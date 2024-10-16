Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de Çocuk Demir Çitle Yaralandı

Bingöl'de Çocuk Demir Çitle Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde kapının üzerinden geçmeye çalışan bir çocuk, koluna demir çit saplanması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde, kapının üzerinden geçmeye çalışan çocuğun koluna demir çit saplandı.

Olay, Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 178. Sokak'ta bir demirin üzerinden geçmeye çalışan çocuğun koluna demir çit saplandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan talihsiz çocuk, daha sonra sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Sağlık Çocuk Kaza Genç

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

 Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim

 Rojin'in babasından dikkat çeken iddia: Kızım intihar etmedi, ona zarar vermişler

18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin'in babasından dikkat çeken iddia
Pazaryerinde gıda terörü! Etiketsiz sucuklar, açıkta sergilenen sinekli ürünler

Bakanlığın ifşalarını unutun! Pazaryerinde isyan ettiren gıda terörü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Astsubaylar günü ne zaman? 17 Ekim En güzel astsubaylar günü sözleri ve mesajları 2024! Vergi Yüzsüzleri Listesi 2024 (TAM LİSTE) Ferhat Nasiroğlu kimdir? Ferhat Nasiroğlu kaç yaşında, nereli? Ferhat Nasiroğlu hayatı ve biyografisi! Başakşehir yangın söndü mü? Başakşehir yangın nerede çıktı? Yarın okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi (DEPREM)? Adıyaman yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Elazığ yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? 15-16 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 16-17 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? ÇNRA nedir, ÇNRA özellikleri nelerdir? Kilis SON DAKİKA! (VİDEO) Kilis havan mermisi çatışma son durum ne, Kilis'te ne oluyor 16 Ekim Çarşamba?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.