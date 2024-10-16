Bingöl'de Çocuk Demir Çitle Yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, kapının üzerinden geçmeye çalışan çocuğun koluna demir çit saplandı.

Olay, Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 178. Sokak'ta bir demirin üzerinden geçmeye çalışan çocuğun koluna demir çit saplandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan talihsiz çocuk, daha sonra sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL