Bingöl'de Cinsel İstismar Suçlusu Yakalandı
Bingöl'de, hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.E. isimli şahıs, Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.
Bingöl'de hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında alınan duyum üzerine 22 Temmuz günü Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile birlikte icra edilen faaliyet neticesinde, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan "8 yıl 4 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. isimli şahıs yakalandı. Şahıs hakkında savcılık talimatı doğrultusunda adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa