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Bingöl'de çıkan örtü yangınında arı kovanları da zarar gördü

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Bingöl merkeze bağlı Gümüşlü köyünde çıkan örtü yangınında arı kovanları da zarar gördü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bingöl merkeze bağlı bir köyde çıkan örtü yangınında arı kovanlarına da zarar gördü . Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, merkeze bağlı Gümüşlü köyü kırsalında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden yöre sakinleri, Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye ilk müdahale aracı ve 5 personel sevk edildi. Ekiplerin uğraşları sonucu örtü yangını kısa sürede söndürüldü.

Yangında bölgede bulunan arı kovanları da zarar gördü. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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