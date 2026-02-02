Haberler

Çatıdan düşen kar kütlesi araca zarar verdi
Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatılardan düşen kar kütleleri, park halindeki bir aracın üstüne düşerek maddi hasara yol açtı.

Bingöl'de çatından çözünen kar kütlesinin düşmesi sonucu park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Karlıova ilçesinde meydana geldi. Aralıklarla kar yağışının etkili oldu Karlıova'da çatılarda kar birikintileri oluştu. Bir süre sonra çözünen ve ağırlığa dayanamayan kar kütleleri, çatılardan aşağı düşmeye başladı. Bu sırada çatı üzerinden kayan kar kütleleri 26 AJD 274 plakalı aracın üzerine düştü. Kar kütlesi altında kalan araçta maddi hasar oluştu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
