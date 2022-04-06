Bingöl'de çamura saplanan inek kurtarıldı

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde otlanan bir inek çamura saplandı. Sahibi ineği çıkaramayınca durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Köye giden ekipler, kepçe ve halat yardımıyla ineği saplandığı çamurdan çıkardı. İnek sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa