Bingöl'de buzlanma nedeniyle otomobil takla attı, 5 kişi yaralandı

Bingöl'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl - Diyarbakır Karayolu Doganca Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki otomobil, buzlanmadan dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL