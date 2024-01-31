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Bingöl'de buzlanma nedeniyle otomobil takla attı, 5 kişi yaralandı

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Bingöl'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl - Diyarbakır Karayolu Doganca Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki otomobil, buzlanmadan dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Bingöl Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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