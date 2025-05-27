Bingöl'de Buğday Yüklü Tır Devrildi, Trafik Aksadı

Bingöl'de Buğday Yüklü Tır Devrildi, Trafik Aksadı
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Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen buğday yüklü tır, yola savrulan buğdaylar nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanmasına sebep oldu. Ekiplerin çalışmasıyla yol temizlendikten sonra trafik normale döndü.

Bingöl'de buğday yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı

BİNGÖL - Bingöl'de buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada buğdayların yola savrulması nedeni ile trafik akışında aksamalar meydana geldi.

Olay Ilıcalar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı. Tırın dorsesinde bulunan buğdayların yola savrulması nedeni ile trafikte aksamalar meydana geldi. Ekiplerin çalışmasıyla buğdaylar yoldan temizlendikten sonra trafik normale döndü.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / REMZİ BURULDAY - 3.Sayfa
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