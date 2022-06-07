Bingöl'de bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti - Haberler

Bingöl'de bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de kovanlarına bakmaya giden bir kişi, arı sokması sonucu hayatını kaybetti.
Bingöl'de kovanlarına bakmaya giden bir kişi, arı sokması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Ilıcalar Beldesi Yenibaşlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde ikamet eden Hasan Kolatu, kovanlarına baktığı sırada arıların saldırısına uğradı. Arı sokması sonucu rahatsızlanan ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kolatu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - BİNGÖL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa