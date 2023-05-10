Bingöl'de bir ayda 96 trafik kazası meydana geldi

Bingöl'de bir ayda meydana gelen 96 trafik kazasında 133 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2023 Nisan ayı Bingöl istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre, nisan ayı içinde ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 63 olurken maddi hasarlı kaza sayısı ise 33 oldu. Toplam 96 kazada ise 133 kişini yaralandı.

Ayrıca ocak ve nisan ayları içinde toplamda 362 kazanın meydana geldiği ve bu kazalarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 352 kişinin de yaralandığı bildirildi. - BİNGÖL