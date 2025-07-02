Bingöl'de Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, merkez Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedende yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı apartman sakinleri tahliye edilirken ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL