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Bingöl'de Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı

Bingöl'de Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı
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Bingöl'ün Saray Mahallesi'nde bir beton mikserinin devrilmesi sonucu hafif ticari bir araçta bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de beton mikseri bir aracın üzerine devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Saray Mahallesi Devlet Hastanesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 35 EDR 63 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen beton mikseri vinç yardımı ile kaldırılırken, araçta sıkışan bir kişi bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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