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Bingöl'de Bayram Süresince Dron Destekli Trafik Denetimi

Bingöl'de Bayram Süresince Dron Destekli Trafik Denetimi
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, bayram tatili boyunca trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dron destekli denetim yapacağını açıkladı. 7 gün 24 saat görev başında olacak trafik ekipleri, sürücüleri ve yayaları trafik kurallarına riayet etmeye çağırdı.

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Bölge Müdürlüğünce bayram boyunca dron destekli denetim gerçekleştirilecek.

Bayram tatili süresince trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla Bingöl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Bölge Trafik Denetleme Şube ve trafik ekipleri yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tutan trafik ekipleri, bayram boyunca 7 gün 24 saat görev başında olacak ve herhangi bir olumsuzluğa karşı anında müdahale edecek.

Yetkililer, sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına riayet etmeleri uyarısında bulundu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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