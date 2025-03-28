Bingöl'de Bayram Süresince Dron Destekli Trafik Denetimi

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Bölge Müdürlüğünce bayram boyunca dron destekli denetim gerçekleştirilecek.

Bayram tatili süresince trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla Bingöl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Bölge Trafik Denetleme Şube ve trafik ekipleri yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tutan trafik ekipleri, bayram boyunca 7 gün 24 saat görev başında olacak ve herhangi bir olumsuzluğa karşı anında müdahale edecek.

Yetkililer, sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına riayet etmeleri uyarısında bulundu. - BİNGÖL