Bingöl'de Arı Kovanı Çalan Hırsız Yakalandı

Bingöl'de kovan çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.

Bingöl merkeze bağlı Göltepe köyünde 23 Mart'ta bir vatandaşa ait 3 arı kovanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Jandarma hırsızlık olayına karışan şahısları tespit etmek amacıyla teknik ve detaylı çalışma yürüttü. Yapılan çalışma sonucu olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı. Çalınan kovanlar sahibine teslim edildi. - BİNGÖL