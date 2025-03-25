Bingöl'de Arı Kovanı Çalan Hırsız Yakalandı
Bingöl merkeze bağlı Göltepe köyünde çalınan 3 arı kovanı jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sahibine teslim edildi. Hırsızlık şüphesiyle bir kişi yakalandı.
Bingöl'de kovan çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.
Bingöl merkeze bağlı Göltepe köyünde 23 Mart'ta bir vatandaşa ait 3 arı kovanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Jandarma hırsızlık olayına karışan şahısları tespit etmek amacıyla teknik ve detaylı çalışma yürüttü. Yapılan çalışma sonucu olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı. Çalınan kovanlar sahibine teslim edildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa