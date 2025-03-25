CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

Özgür Özel'in boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı

Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı

Valilikten İmamoğlu talimatı! Her yerden toplatılacak
Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Kayyum atanan ilçeyi karıştıran iddia! Jet yalanlama geldi

Bingöl'de Arı Kovanı Çalan Hırsız Yakalandı

Bingöl'de Arı Kovanı Çalan Hırsız Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl merkeze bağlı Göltepe köyünde çalınan 3 arı kovanı jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sahibine teslim edildi. Hırsızlık şüphesiyle bir kişi yakalandı.

Bingöl'de kovan çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.

Bingöl merkeze bağlı Göltepe köyünde 23 Mart'ta bir vatandaşa ait 3 arı kovanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Jandarma hırsızlık olayına karışan şahısları tespit etmek amacıyla teknik ve detaylı çalışma yürüttü. Yapılan çalışma sonucu olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı. Çalınan kovanlar sahibine teslim edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title