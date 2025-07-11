Bingöl'de Aranan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de Aranan Zanlı Yakalandı
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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye çalışmasında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.Ç. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkez İlçe J.K.lığı ekiplerimizce, 10 Temmuz 2025 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen devriye faaliyeti sonucunda; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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