Bingöl'de Aranan Zanlı Yakalandı
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye çalışmasında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.Ç. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkez İlçe J.K.lığı ekiplerimizce, 10 Temmuz 2025 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen devriye faaliyeti sonucunda; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa