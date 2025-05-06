Bingöl'de Aranan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bingöl'de aranan şahısların yakalanması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 'Kardeşi Kastan Öldürmek' suçundan toplam 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası olan zanlı yakalandı. Zanlı yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BİNGÖL