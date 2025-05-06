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Bingöl'de Aranan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de Aranan Zanlı Yakalandı
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Bingöl'de, 'Kardeşi Kastan Öldürmek' suçundan toplam 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası olan bir zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bingöl'de aranan şahısların yakalanması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 'Kardeşi Kastan Öldürmek' suçundan toplam 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası olan zanlı yakalandı. Zanlı yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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