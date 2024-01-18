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Bingöl'de Aranan Şüpheliler Yakalandı

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Bingöl'de jandarma ekipleri, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından aranan iki şüpheliyi yakaladı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri, haklarında 3,5 yıl ile 7,5 yıl hapis cezası olan iki şüpheliyi yakaladı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan 3,5 yıl hapis cezası bulunan Y.D isimli şahıs ile kasten yaralama suçundan 7,5 yıl hapis cezası bulunan Y.G. isimli şahıs, icra edilen operasyon sonucunda yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bingöl Güvenlik Yakalama Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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