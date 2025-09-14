Haberler

Bingöl'de Aranan Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Aranan Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de polis ekipleri, 8 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, çeşitli suçlardan arandığı için işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 8 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, yapılan çalışmalarda 6 farklı olaydan suç kaydı ve 'Kasten Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Tehdit" suçlarından 8 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi

Adres bu kez Türkiye değil! Şehrin göbeğinde ücretsiz yemek izdihamı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel 'bomba' diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var

Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.