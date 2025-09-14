Bingöl'de Aranan Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 8 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, yapılan çalışmalarda 6 farklı olaydan suç kaydı ve 'Kasten Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Tehdit" suçlarından 8 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - BİNGÖL