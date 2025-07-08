Bingöl'de Aranan Suçlu Yakalandı

Bingöl'de Aranan Suçlu Yakalandı
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Bingöl'de yapılan operasyonda, 10 yıl 9 ay 19 gün hapis cezası ve 10 farklı suç kaydı bulunan bir şüpheli yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 10 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 10 farklı suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmada 10 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 10 farklı suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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