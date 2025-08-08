Bingöl'de Aranan İki Şüpheli Yakalandı
Bingöl'de jandarma, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan iki şüpheliyi yakaladı. Şahıslardan biri hırsızlık suçundan, diğeri ise 'Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet' suçundan aranıyordu.
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Komutanlığımıza bağlı, Adaklı ve merkez İlçe J.K.lığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumuna, 'Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet' suçundan arama kaydı bulunan 1 şüpheli şahıs ise yakalanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kuruma teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL
