Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de Aranan 7 Suçlu Jandarma Tarafından Yakalandı

Bingöl'de Aranan 7 Suçlu Jandarma Tarafından Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakalayarak adli işlem başlattı. Şahıslar arasında dolandırıcılık, uyuşturucu suçları ve kadına karşı şiddet gibi suçlar yer alıyor.

Bingöl'de çeşitli suçlardan araması bulunan 7 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, hakaret, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul ve bulundurmak, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı kullanılması suretiyle dolandırıcılık, başkalarına ait marka hakkında iktibas veya iltibas suretiyle mal üretmek ve sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, kadına karşı basit yaralama ve şiddet, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan arama kaydı bulunan 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Hukuk Suç

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu

Polis katili için istenen ceza belli oldu! Başsavcılıktan dikkat çeken talep

 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

İğrenç görüntülerle gündem olan şahıs böyle yakalandı

 Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi

Polis savcıya tehdidi affetmedi, hepsini enseledi
Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık

Almanya'dan Eurofıghter'a yeşil ışık Teknik ekip Türkiye'de
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cerrah Mehmed Paşa lakabı ne? İstanbul'daki Cerrahpaşa semtine adı verilen Cerrah Mehmed Paşa, lakabını hangisiyle almıştır? Hangi mağara Antalya'da değildir? Damlataş Mağarası nerede, Dim Mağarası nerede, Karain Mağarası nerede, Oylat Mağarası nerede? MNE hangi takım, açılımı ne (Türkiye Karadağ)? TV8.5 canlı izle! BOSNA HERSEK ALMANYA TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! 11 Ekim TV8.5 CANLI 4K İZLE Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir atasözü değildir? Türkiye Karadağ ne maçı, resmi maç mı, hazırlık maçı mı, eleme maçı mı? İzlanda Galler maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İzlanda Galler maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye'de Sezaryen doğum oranı yüzde kaçtır? Dünya Sağlık Örgütüne göre, yaklaşık yüzde 15 olması gereken, Norveç'te ve Hollanda'da yüzde 15 olan ... Milli maç takvimi! Türkiye A Milli Takım maçları ne zaman? Macaristan Hollanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Macaristan Hollanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bosna Hersek Almanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Almanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.