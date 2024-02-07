Bingöl'de Aranan 5 Şahıs Yakalandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda haklarında çeşitli suçlardan aramaları bulunan 5 şahıs yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro amirliği, 1-5 Şubat tarihleri arasında çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi. Bu faaliyetlerde, farklı suçlardan aranan şüpheli şahıslar yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "1 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi, 179 bin idari para cezası yazıldı. Ayrıca 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, çeşitli suçlardan aranma kaydı olan 3 şahıs olmak üzere toplamda 5 aranan şahıs yakalanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, Selahaddin-i Eyyubi Mahallesi'nde meydana gelen gasp olayında 3, Karşıyaka Mahallesi'nde hırsızlığa teşebbüs suçundan 1 olmak üzere toplamda 4 şahsın da yakalandığı bildirildi. - BİNGÖL