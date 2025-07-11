Bingöl'de Aranan 4 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Aranan 4 Şüpheli Yakalandı
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalanırken, Narkotik Şube, uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 kişiyi tutukladı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahsıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı. Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda ise 12.13 gram kubar esrar, 1.05 gram esrar maddesinin ele geçirildiği, konu ile ilgili 2 şüphelinin 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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