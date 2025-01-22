Bingöl'de Aranan 4 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla çeşitli suçlardan aranan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzce Karlıova İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Kasten Yaralama' suçundan 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranması İskenderun Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'İftira' suçundan ifadeye yönelik aranması, Bingöl İlamat ve İnfaz Bürosu 'Tehdit' suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesi 'Sesli,Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 4 şahıs yakalanmıştır" denildi. - BİNGÖL