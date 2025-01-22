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Bingöl'de Aranan 4 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Aranan 4 Şüpheli Yakalandı
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheliyi yakaladığını açıkladı. Şüpheliler arasında 'Kasten Yaralama', 'İftira', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından cezaları bulunanlar yer alıyor.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla çeşitli suçlardan aranan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzce Karlıova İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Kasten Yaralama' suçundan 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranması İskenderun Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'İftira' suçundan ifadeye yönelik aranması, Bingöl İlamat ve İnfaz Bürosu 'Tehdit' suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesi 'Sesli,Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 4 şahıs yakalanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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