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Bingöl'de Aranan 4 Şüpheli Yakalandı, 1'i Tutuklandı

Bingöl'de Aranan 4 Şüpheli Yakalandı, 1'i Tutuklandı
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan 4 şüpheliyi yakalayarak birini tutukladı. Yapılan operasyonda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Bingöl'de aranan 4 şüpheli yakalanırken birisi tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalar neticesinde, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 45 adet fişek ele geçirilirken bir kaçtan suçtan arama kaydı bulunan toplam 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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