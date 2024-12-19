Bingöl'de Aranan 4 Şüpheli Yakalandı, 1'i Tutuklandı
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan 4 şüpheliyi yakalayarak birini tutukladı. Yapılan operasyonda silah ve mühimmat da ele geçirildi.
Bingöl'de aranan 4 şüpheli yakalanırken birisi tutuklandı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalar neticesinde, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 45 adet fişek ele geçirilirken bir kaçtan suçtan arama kaydı bulunan toplam 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa