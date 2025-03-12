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Bingöl'de Aranan 3 Zanlı Yakalandı

Bingöl'de Aranan 3 Zanlı Yakalandı
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Bingöl'de, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 zanlı ve çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 zanlı ve çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 'Kasten Yaralama' suçundan 1 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, 'Mala Zarar Verme' ve 'Hakaret' suçundan aranması bulunan 2 şüphelinin yakalanarak adliyeye sevk edildiği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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