Bingöl'de Aranan 3 Şüpheli Yakalandı
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan aranan 3 şahsı yakalayarak adli işlemlere başladı. Aralarında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi de tutuklandı.
Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 33 farklı olaydan suç kaydı bulunan 1 şahıs tutuklanarak cezaevi gönderildi. Ayrıca aranan 2 şüphelinin daha yakalandığı ve adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa