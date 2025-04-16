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Bingöl'de Aranan 3 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Aranan 3 Şüpheli Yakalandı
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Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalanarak ceza infaz kurumlarına sevk edildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıkalama, "Genç ve Merkez İlçe J.K.lığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 'Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürme' suçundan arama kaydı bulunan A.A. isimli şahıs ile 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma ve Bulundurma' suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.M. isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G. isimli şahıs yakalanarak Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne sevk edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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