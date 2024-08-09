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Bingöl'de Aranan 2 Zanlı Yakalandı

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Bingöl'de aranması ve hapis cezası bulunan 2 zanlı, polis ekiplerince yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bingöl'de aranması ve hapis cezası bulunan 2 zanlı, polis ekiplerince yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda 2 ayrı suçtan aranması olan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca, 1 suçtan aranması olan toplam 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. İlimizde Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması için toplam 2 aranan şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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