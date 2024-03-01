Bingöl'de arama kaydı bulunan 9 kişi yakalandı
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi yakalandı. Tutuklanan şahıslardan biri 9 yıldır 'kasten öldürme' suçundan aranıyordu ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunuyordu.
Bingöl'de haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi yakalandı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca 26-29 Şubat tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 9 şahıs yakalandı. 9 yıldır 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs ile birlikte 6 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL