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Bingöl'de Araçta 42 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bingöl'de Araçta 42 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Bingöl'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda bir araçta 42,04 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Bingöl'de bir araçta yapılan aramada 42,04 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi tutuklandı.

Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli bir araç içerisinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, satışa hazırlanmış 9 parça halinde toplam daralı ağırlığı 42,04 gram metamfetamin ele geçildi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ T Tipi Cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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