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Bingöl'de Alev Alan Araçta Sürücü Son Anda Kurtuldu

Bingöl'de Alev Alan Araçta Sürücü Son Anda Kurtuldu
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Bingöl'de seyir halindeyken alev alan Fiat Tofaş marka araçta sürücü, son anda dışarı çıkmayı başardı. Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bingöl'de seyir halindeki Fiat Tofaş marka araç, bir anda alev topuna döndü. Sürücü, yanan araçtan son anda çıkarak kurtulurken, alevler, başka bir sürücü tarafından verilen yangın söndürme tüpü ile kontrol altına alındı.

Olay dün sabah saatlerinde Bingöl merkez kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, seyir halindeyken bir anda alev almaya başladı. Şoför, yanan aracı sağa çekip otomobilden inerken, çevredekiler tarafından itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Bu sırada araç sürücüsü montunu çıkartarak yangını söndürmeye Çalıştı. Ardından yoldan geçen bir otomobil sürücüsü, aracında bulunan yangın söndürme tüpünü, yanan aracın şoförüne verdi. Yangın söndürme tüpü ile yapılan müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürüp soğutma uyguladı.

Yangın nedeni ile araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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