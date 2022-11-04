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Bingöl'de akranı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Bingöl'de akranı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybettiBİNGÖL Bingöl'de iki lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 öğrenci hayatını kaybetti.

Bingöl'de akranı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

BİNGÖL Bingöl'de iki lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 öğrenci hayatını kaybetti.

Olay, Karşıya Mahallesi Hüseyin Çelik Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, lise öğrencileri B.Y. ile U.İ. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada U.İ. akranı B.Y.'i bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan lise öğrencisi Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrenci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, U.İ.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bingöl 3. Sayfa Haberler

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