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Bingöl'de Aç Kalan Tilki Kümese Girip Tavuk Çaldı

Bingöl'de Aç Kalan Tilki Kümese Girip Tavuk Çaldı
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Bingöl Kültür Mahallesi'nde aç kalan bir tilki, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kümese girip tavuğu alarak bölgeden uzaklaştı.

Bingöl'de aç kalan ve yerleşim yerine inen tilki, kümese girip tavuğu alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Aftor mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aç kalan tilki, doğa fotoğrafçısı Kenan Nihat Elçi'nin bahçesine girdi. Bir süre etrafta gezinen tilki daha sonra kümese girdi. Kümese giren tilki, bir tavuğu ağzına alıp bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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