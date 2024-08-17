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Bingöl'de 840 araca trafik cezası uygulandı

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, 1-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 840 adet araca veya sürücüsüne idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, 1-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 840 adet araca veya sürücüsüne idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, 1-31 Temmuz tarihleri arasında 11 bin 778 aracı denetledi. Bu denetimlerde ihlali ve eksikliği görülen toplam 840 araca veya sürücüye idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "2024 yılı 1-31 Temmuz arasında 5 bin 430 yük taşımacılığı yapan araç, 800 adet yolcu taşımacılığı yapan araç, 140 ticari taksi ve diğer araçların denetimi olmak üzere toplam 11 bin 778 araç denetlenmiş olup ihlali ve eksikliği görülen 49 adet araca veya sürücüye K.T.K.'nın 26'ncı maddesi gereğince, 27 adet araca veya sürücüye K.T.K.'nın 31'inci maddesi gereğince, 127 adet araca veya sürücüye K.T.K'nın 34'üncü maddesi gereğince, 64 adet araca veya sürücüye K.T.K.'nın 47'inci maddesi gereğince, 146 adet araca veya sürücüye K.T.K.'nın 51'inci maddesi gereğince, 29 adet araca veya sürücüye K.T.K.'nın 91'inci maddesi gereğince, 147 araca veya sürücüye K.T.K.'nın 78'inci maddesi gereğince, 34 adet araca veya sürücüye K.T.K.'nın 65'inci maddesi gereğince, 47 adet araca veya sürücüye K.T.K.'nın 36'ncı maddesi gereğince olmak üzere toplam 840 adet araca veya sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Ayrıca yolcu taşımacılığı yapan araçların denetiminde araç sürücülerine ve yolculara emniyet kemeri hakkında bilgilendirmeler yapıldığı belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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