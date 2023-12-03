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Bingöl'de 8 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Şahıs Yakalandı

3 Aralık 2023 13:13 Son Güncelleme: 13:15 Abone Ol

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari olan şahıs yakalandı. Operasyonda şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada ise silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.