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Bingöl'de 8 Aranan Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de 8 Aranan Şüpheli Yakalandı
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada aranması bulunan 8 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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