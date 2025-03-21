Bingöl'de 8 Aranan Şüpheli Yakalandı
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada aranması bulunan 8 şüpheli yakalandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa