Bingöl'de 7 Zanlı Tutuklandı
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 24-31 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı yakalandı. Yakalanan şahıslar, adli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için kent genelinde yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - BİNGÖL