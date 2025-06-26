Bingöl'de 7 Bin 945 Kök Kenevir ve 9 Bin 300 Kök Skunk Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 7 bin 945 kök kenevir ile 9 bin 300 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik 24-25 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 9 farklı noktada toplam 7 bin 945 kök kenevir bitkisi ile 9 bin 300 kök skunk bitkisi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL