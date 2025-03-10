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Bingöl'de 61 Firari Yakalandı: Güvenlik Operasyonları Hız Kesmedi

Bingöl'de 61 Firari Yakalandı: Güvenlik Operasyonları Hız Kesmedi
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Bingöl'de emniyet ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 2 hafta içinde 61 firari yakalandı. Aranan 567 şahıstan 39'u gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bingöl'de 2 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 61 firari yakalandı.

Bingöl Valiliği, 24 Şubat- 10 Mart tarihileri arasında emniyet ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmaları paylaştı. Bu çerçevede güvenlik güçlerince aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 ve ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 53 olmak üzere toplamda 61 firarinin yakalandığı bildirildi. 2 hafta içerisinde 69'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 123 bin 585 şahsın sorgulandığı aranan 567 şahsın tespit edilerek 39'unun gözaltı yapıldı ve birinin tutuklandığı aktarıldı. Ayrıca 33 bin 440 aracın denetlendiği, bin 671 araca cezai işlem uygulandı ve 46 aracın da trafikten men edildiği ifade edildi.

Operasyonlarda 34,11 gram metamfetamin, 1.864 gram esrar maddesi, 0.30 gram kokain, 6 adet tabanca ve şarjörü, 3 adet av tüfeği, 54 adet tabanca fişeği, 7 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 4 adet hap, 6 adet cep telefonu ele geçirilirken 28 şüphelinin ise gözaltına alındığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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