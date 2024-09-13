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Bingöl'de 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı. Zanlı tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı; Merkez ilçe J.K.lığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; 'Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 1 şahıs yakalanmış olup, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir"denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik 3-sayfa Güncel Elazığ Hukuk

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