Bingöl'de 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı; Merkez ilçe J.K.lığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; 'Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 1 şahıs yakalanmış olup, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir"denildi. - BİNGÖL