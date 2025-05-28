Bingöl'de 6 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada aranan 6 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede çeşitli suçlardan aranan ve araların kesinleşmiş hapis cezasıda bulunan şüpheliler, yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL