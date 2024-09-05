Bingöl'de 6 şüpheli yakalandı

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı; JASAT, Genç İlçe Jandarma Komutanlığı, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda Basit Yaralama suçundan arama kaydı bulunan 2 şahıs, Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan arama kaydı bulunan 2 şahıs, Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs, 6 ayrı suçtan arama kaydı bulunan 1 şahıs olmak üzere toplamda 6 şüpheli şahıs icra edilen operasyonlarda yakalanmış olup, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL