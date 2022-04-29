Bingöl'de 504 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler

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Bingöl'de 504 gram metamfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de 504 gram metamfetamin ele geçirildi

Bingöl polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 504,83 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bingöl polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 504,83 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilimizde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarına yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 504,83 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmişti. Konuyla ilgili olarak bir şüpheli şahsa ' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılmış olup hazırlanan evraklar Bingöl Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Metamfetamin, Uyuşturucu, Bingöl, 3. Sayfa, Haberler

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