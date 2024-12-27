Bingöl'de 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. 2 yıl 6 kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs da yakalandı.

Bingöl il Jandarma Komutanlığınca, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılık olaylarının önlenmesi ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Genç ilçesi mülki sınırlar içerisinde şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlemlere başlandı.

Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya

hakkında hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan (1) şüpheli şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. - BİNGÖL