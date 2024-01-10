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Bingöl'de 5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

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Bingöl'de jandarma ekipleri, 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheliyi yakaladı. Şahıs, ruhsatsız av tüfeği ve fişeklerle birlikte tutuklandı.

Bingöl'de jandarma ekipleri, 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheliyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube ile Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 5 yıl 2 ay hapis cezası ve 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Ç.T. isimli şahıs ruhsatsız av tüfeği ve 71 adet fişek ile yakalanmış olup çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bingöl JASAT Güvenlik Yakalama Ceza Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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