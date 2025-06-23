Bingöl'de 40 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı
Bingöl'de narkotik ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 40.15 gram metamfetamin ve 3 bin 55 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 40.15 gram metamfetamin ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bir şüpheli araç içerisinde yapılan aramada 40.15 gram metamfetamin maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 55 TL ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa