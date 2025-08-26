Bingöl'de 4 Yıl Firari Olan Zanlı Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de 7 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan bir zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olarak aranan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, " Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' ile 'İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma' suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olarak aranan 1 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahsın adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz! Anlattıkları kan dondurdu

Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz! Anlattıkları kan dondurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın, Trump'ın Fed hamlesiyle yükseldi

Altın fiyatlarına Trump etkisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.