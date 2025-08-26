Bingöl'de 4 Yıl Firari Olan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olarak aranan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, " Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' ile 'İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma' suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olarak aranan 1 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahsın adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - BİNGÖL